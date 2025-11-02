Javier Milei anunció que Diego Santilli será el nuevo ministro del Interior





El presidente Javier Milei anunció este domingo por la tarde que Diego Santilli asumirá como nuevo ministro del Interior, en reemplazo de Lisandro Catalán, quien presentó su renuncia al cargo el pasado viernes.



El mandatario dio a conocer la designación a través de su cuenta oficial de X (ex Twitter), donde publicó una foto junto al diputado electo por la provincia de Buenos Aires, quien finalmente no ocupará su banca en el Congreso.



La decisión forma parte de un reordenamiento del gabinete nacional luego de las recientes elecciones legislativas, en las que La Libertad Avanza logró un importante avance a nivel nacional. En esos comicios, Santilli se impuso por un ajustado margen sobre el peronismo en la provincia de Buenos Aires, distrito donde los libertarios habían sufrido una derrota en septiembre.



“Tenemos ministro del Interior: bienvenido Colo Santilli”, escribió Milei en su publicación. Y agregó: “Diego será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro”.



Santilli, dirigente con amplia trayectoria política y uno de los referentes históricos del PRO, fue uno de los primeros en tender puentes con los libertarios tras el triunfo de Milei en las presidenciales de 2023. Su incorporación al gabinete refuerza el perfil político del gobierno en su nueva etapa de gestión y negociación parlamentaria.