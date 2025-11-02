Kicillof le envió una carta a Milei con críticas y un pedido de reunión

Axel Kicillof publicó en sus redes sociales una carta dirigida a Javier Milei, donde apuntó contra su modelo, cuestionó que se niegue al diálogo, y lo convocó a una reunión.

El gobernador bonaerense calificó como un “gesto antidemocrático” y “contrario al espíritu federal” no invitarlo a él ni a sus pares peronistas (Quintela de La Rioja, Insfrán de Formosa y Melella de Tierra del Fuego) al encuentro del jueves pasado con el resto de los mandatarios provinciales. “Las provincias que usted decidió no convocar representan a más del 40% de la población argentina”, cuestionó.

“Si realmente desea abrir un diálogo con quienes piensan distinto y priorizan los intereses de todos los argentinos, le digo con total claridad: no es buena señal excluir a los gobernadores que considera ‘enemigos’”, arremetió Kicillof.

En otro pasaje de la emisiva, el gobernador bonaerense realizó su balance electoral y relativizó el triunfo libertario: “La suma de quienes no votaron por su fuerza política y los millones de argentinos que no fueron a votar –seguramente desalentados luego de sucesivas frustraciones económicas y decepciones políticas– constituyen una mayoría social que no lo está aplaudiendo precisamente”.

En ese marco, analizó que “el ajuste fiscal al que usted llama 'superávit' se construyó en gran medida sobre la quita ilegal de fondos a las provincias”.

Kicillof también cuestionó que, pese al triunfo electoral, “las calamidades que su modelo económico provoca en nuestra sociedad siguen su curso”. “En esta nueva etapa de su gobierno, usted modificó su tono y su estilo, pero aún le falta lo más importante: enfrentar la realidad. Su plan económico, basado en mantener un dólar bajo y una recesión prolongada para contener los precios, fracasó”, sostuvo.

En esa misma línea, sentenció: “Los dólares de Scott Bessent pueden haber sido eficaces para calmar a los mercados financieros, pero de ninguna manera resuelven los problemas de la vida cotidiana de la mayoría de los argentinos”.

Finalmente, el mandatario provincial opinó sobre las prometidas reformas laboral y fiscal: “No contienen soluciones para una economía paralizada, para una industria nacional quebrada ni para un pueblo que la está pasando mal”.