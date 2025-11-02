La venta de autos volvió a crecer

La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) informó que durante octubre se patentaron 51.982 vehículos. Esta cifra represente un crecimiento del 16,9% frente al mismo mes del 2024. Sin embargo, la comparación con septiembre muestra una baja del 7,6%.

“Completamos lo que fue otro mes sensible por temas electorales, al igual que septiembre”, destacó el presidente de ACARA, Sebastián Beato.

Aun así, el desempeño acumulado del año sigue siendo sólido: en los primeros diez meses de 2025 se registraron 552.484 unidades, un 55,1% más que en igual período de 2024.