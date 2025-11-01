Garrahan: el Gobierno libera fondos mínimos y sigue sin cumplir la ley

El Gobierno anunció un aumento en el presupuesto destinado al Hospital Garrahan, pero la medida quedó muy lejos de lo que establece la ley de emergencia pediátrica. El monto liberado equivale a menos del 30% de lo establecido, lo que expone el incumplimiento del Ejecutivo frente a una norma que había sido ratificada tras el veto presidencial.

La decisión fue presentada como un gesto de voluntad política, aunque en los hechos representa un ajuste encubierto. Los trabajadores del hospital denunciaron que, además de recibir un incremento insuficiente, sufrieron descuentos de hasta 500 mil pesos por los días de paro. En respuesta, tomaron la Dirección y acusaron al Gobierno de un accionar “violento y extorsivo”.

La resolución se ampara en una reinterpretación de la normativa presupuestaria de 1996, con la que el oficialismo intenta justificar la falta de aplicación de la ley. Sin embargo, especialistas señalan que no existe un presupuesto vigente sino una prórroga del de 2023, lo que invalida el argumento de La Libertad Avanza.

El conflicto abre un nuevo frente de tensión entre el Gobierno y el sistema de salud, que acumula reclamos por la falta de recursos y el incumplimiento de normas vigentes.