La CGT busca sostener la unidad para enfrentar la reforma laboral de Milei

En medio de las tensiones que atraviesan al peronismo, la Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió apostar a la unidad para enfrentar la reforma laboral que el gobierno de Javier Milei pretende enviar al Congreso en diciembre. La decisión se tomó tras una reunión ampliada de la “mesa chica” en la sede de la Uocra, donde confluyeron dirigentes de los distintos sectores sindicales.

El encuentro sirvió para aplacar las diferencias internas entre la línea dialoguista encabezada por Héctor Daer y el sector más combativo que lidera Pablo Moyano. Ambos coincidieron en que la prioridad es sostener un frente común frente a un proyecto que, según advierten, amenaza con recortar derechos laborales conquistados durante décadas.