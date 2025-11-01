Cristina Kirchner llamó a la unidad y advirtió sobre la ofensiva contra el peronismo

La derrota de Fuerza Patria en las elecciones legislativas abrió un nuevo capítulo en la interna del peronismo. Cristina Fernández de Kirchner, titular del Partido Justicialista, difundió un mensaje a la militancia en el que buscó analizar el resultado adverso y marcar diferencias con la estrategia del oficialismo encabezado por Javier Milei. Su análisis combinó autocrítica, advertencias y un repaso histórico que relativizó la magnitud del triunfo libertario.

La exmandataria recordó que, desde 1983, casi todos los presidentes lograron imponerse en su primera elección parlamentaria, con las excepciones de Fernando de la Rúa y Alberto Fernández. “Ganar la intermedia no garantiza la reelección”, subrayó, evocando el caso de Mauricio Macri, que en 2017 celebró un triunfo legislativo y dos años después perdió la presidencia.

Cristina repasó también el desempeño de los gobernadores peronistas, que lograron victorias en provincias como La Pampa, La Rioja, Catamarca, Tucumán y Formosa. La excepción fue Buenos Aires, donde atribuyó la derrota a la decisión de Axel Kicillof de desdoblar los comicios. Según la expresidenta, esa estrategia fragmentó esfuerzos y favoreció la concentración del voto opositor. Recordó que había advertido sobre el riesgo de esa jugada y que lo que estaba en juego “no era tener razón, sino ganar la elección”.

En su análisis, sostuvo que al tradicional antiperonismo se sumó un factor decisivo: el miedo. Señaló que parte del electorado fue inducida a creer que si el oficialismo perdía la elección de medio término el país entraría en una crisis más profunda. Ese temor, amplificado por sectores mediáticos y económicos, habría actuado como motor del voto libertario.

Por otra parte, señaló la influencia externa y la injerencia del gobierno de Estados Unidos. Mencionó que la “intervención explícita” de Donald Trump, habría condicionado la asistencia del Tesoro estadounidense a un triunfo de Milei. Esa presión, afirmó, generó una “sobrestimulación emocional” en parte del electorado.

“El peronismo debe recuperar su unidad, su mística y su compromiso con la gente”, insistió y concluyó: “La cohesión y la claridad estratégica son la única manera de enfrentar lo que viene”.