Amnistía criticó a Milei en el Día del Orgullo

En la previa de la Marcha del Orgullo, Amnistía Internacional alertó sobre una “ofensiva contra los derechos LGBTI+” en Argentina y advirtió que, desde la asunción de Javier Milei, el país atraviesa “un proceso de regresión acelerada” en materia de igualdad de género.

El organismo denunció el “desmantelamiento sistemático” de políticas públicas del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, cuya estructura fue absorbida por Capital Humano.

También alertó que la gestión libertaria suspendió campañas educativas sobre diversidad sexual y desfinanció espacios de formación en derechos humanos.