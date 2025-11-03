Datos oficiales desmienten la promesa del empleo registrado

Con el impulso del inesperado y contundente triunfo electoral del 26 de octubre, el gobierno de Javier Milei aceleró las tratativas para aprobar en el Congreso un paquete de reformas estructurales. Entre ellas se encuentra la reforma laboral. Al respecto, el oficialismo insiste en “modernizar” la legislación laboral mediante la desregulación y la eliminación de intermediaciones entre el empleado y el empleador.

Sin embargo, desde que la gestión libertaria asumió el poder en diciembre del 2023 se vienen implementando profundas modificaciones que van en sintonía con la actual propuesta de la reforma laboral. Los principales cambios ya los introdujo el DNU 70/2023 y la Ley Bases. En este camino, los resultados luego de casi dos años fueron la pérdida de más de 200 mil puestos de trabajo y el aumento de la precarización laboral de la mano del monotributismo y los trabajos relacionados a las aplicaciones móviles.

Los datos de empleo

Según las estadísticas actualizadas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), a través de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), en Argentina viven más de siete millones de jóvenes (de 14 a 29 años): representan el 25% del total de la población. Este grupo etario enfrenta las mayores tasas de desocupación e informalidad.

Por un lado, la tasa de actividad de los jóvenes fue, en el segundo trimestre del 2025, del 51,4% entre los varones y del 42,0% entre las mujeres. Estas cifras se ubican 18,2 y 10,1 puntos por debajo del promedio general para varones y mujeres, respectivamente. En cuanto al empleo, las tasas de 44,8% (varones) y 34,9% (mujeres) quedaron 20,1 y 12,7 puntos por debajo de la población total de cada sexo considerado.

En cuanto a la desocupación, en mujeres de entre 14 y 29 años se posicionó en 16,9%, 0,4% más que en el segundo trimestre del año pasado. Además, fue 9,3% más que la desocupación total. En tanto, en varones jóvenes el desempleo fue de 12,7%, 5,1% por arriba de la tasa a nivel general.

La precarización laboral avanza

Siguiendo los datos del Indec, en lo que va del gobierno de Milei la precarización laboral (expresada en el trabajo no registrado) en los varones jóvenes pasó del 46% al 54% y en las mujeres jóvenes registró un salto del 53% al 57%.

Incluso a nivel general se disparó la informalidad: en el segundo trimestre del año alcanzo al 43,2% de las personas ocupadas.

Por otro lado, un informe del Centro de Innovación de las Trabajadoras y los Trabajadores (Citra), dependiente del Conicet y la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), realizó un análisis histórico de la problemática.

Los investigadores elaboraron el Índice de Fragilidad Laboral (IFL) que sintetiza tres dimensiones: déficit de empleo (cantidad de puestos de trabajo), precariedad laboral (calidad de los puestos disponibles) y pobreza e ingresos (poder de compra de los ingresos familiares en relación con la línea de pobreza y su distribución).

El mismo arrojó que la cantidad de personas ocupadas en condiciones laborales precarias alcanzó el 52,4% en 2024.