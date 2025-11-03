Buscan modificar el reglamento interno del Senado bonaerense

El senador bonaerense Marcelo Leguizamón presentó un proyecto para crear una comisión especial que revise y reforme el reglamento interno del Senado provincial. La iniciativa apunta a actualizar normas que, según sus fundamentos, responden a estructuras heredadas y ya no reflejan la dinámica institucional actual.

La propuesta contempla incorporar herramientas digitales, mejorar los mecanismos de votación y dictamen, y garantizar la publicación accesible de los actos parlamentarios. También habilita sesiones mixtas o virtuales y promueve la participación ciudadana mediante audiencias públicas no vinculantes.

La comisión estaría integrada por once senadores, respetando la proporcionalidad política de los bloques, y tendría 120 días para emitir dictamen. Leguizamón remarcó que el reglamento es clave para asegurar el respeto a las minorías y la correcta formación de leyes, pero advirtió que muchas disposiciones ya no se ajustan a los estándares actuales de transparencia y eficiencia. Ante esto, la intención es que el nuevo reglamento refleje demandas sociales y estándares institucionales vigentes.

Aunque el proyecto busca modernizar el funcionamiento legislativo, también expone las limitaciones de una Cámara que aún opera bajo lógicas formales desactualizadas. La reforma podría abrir un debate más amplio sobre cómo se legisla en la provincia de Buenos Aires.