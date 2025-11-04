Kicillof presentó el Presupuesto 2026

Ante la atenta mirada de parte su Gabinete, intendentes y legisladores de todos los partidos políticos, Axel Kicillof presentó en el Salón Dorado de Gobernación el proyecto de Presupuesto 2026 que elevará a la Legislatura bonaerense.

Junto a la Ley de Leyes, el gobernador adelantó que también enviará la Ley Fiscal Impositiva y el nuevo pedido de endeudamiento por hasta 1.990 millones de dólares, que se suma a los 1.045 millones que el Gobernador solicitó en mayo.

“Empezamos la ley de Presupuesto 2026 pidiendo que la Legislatura declare la emergencia económica en la provincia, principalmente lo que es la industria, los servicios, lo que significa las pérdidas de empresas, de puestos de trabajo. Esto se repite a lo largo y a lo ancho de la provincia. Lo que está ocurriendo es una realidad que de una vez por todas el Gobierno nacional tiene que atender”, comenzó Kicillof en su discurso.

En medio de la interna

En este camino, en su alocución el mandatario provincial optó por un tono mucho más demandante que conciliador para con el parlamento: “Algo que quiero que se involucre la Legislatura es en denunciar las deudas que mantiene el Gobierno nacional con nosotros”.

Esto refiere a que Kicillof busca romper con el maleficio de tener el Presupuesto prorrogado, tal como sucedió en 2023 y 2024. Esto se produjo tanto por una oposición unida en las cámaras, como con la interna con el sector que responde a La Cámpora, que actuó como si no quisiera aprobar la Ley de Leyes a pesar de integrar el bloque oficialista.

Este capítulo tuvo un nuevo capítulo a mitad de año. En mayo, el Gobierno provincial presentó un pedido de endeudamiento por 1.045 millones de dólares. En octubre, Kicillof logró que el Senado bonaerense ponga la solicitud en agenda, pero en la votación ganó su rechazo. Uno de los rumores de ese entonces es que La Cámpora no quiso tender puentes con la oposición para concretar consensos y así darle media sanción al endeudamiento de Kicillof.

Los detalles del Presupuesto

El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, sostuvo que la redacción de los proyectos parte de “una situación verdadera emergencia”, por la caída de la producción y la deuda de $12,9 billones que mantiene la administración de Javier Milei con la provincia de Buenos Aires.

“En la provincia, hay 5.000 empresas menos que en 2023, esto genera destrucción de puestos de trabajo e incremento de las tasas de desempleo, con más de 170.000 nuevos desocupados. No puede escindirse esto de las políticas de ajuste llevada a cabo por el Gobierno nacional”, graficó.

En ese marco, el ministro indicó que el proyecto de Presupuesto 2026 apunta a garantizar la sostenibilidad fiscal de la Provincia, asegurar los recursos para políticas esenciales para proteger a los sectores vulnerables, darle continuidad a la inversión en infraestructura y garantizar el acompañamiento a sectores productivos.

Asimismo, el titular de la cartera de Hacienda indicó que el Presupuesto 2026 incluirá un “fondo de recupero de deudas del Estado nacional”, que comprenderá los reclamos principalmente en los fondos previsionales adeudados a través de ANSES.

Al respecto, la Ley de Leyes presentada por Kicillof estipula $3,2 billones a gastos de capital (infraestructura), $1,7 billones a la promoción y asistencia social, $1,7 billones a Salud, $1,4 billones a Seguridad y Servicio Penitenciario, $1,3 billones a Educación, y $60.000 millones de apoyo a sectores productivos.

Por su parte, la Ley Impositiva estipula: no incrementar la carga tributaria sobre los sectores productivos; eliminar las distorsiones y los desajustes provocados por la no aprobación de la Ley Impositiva 2024; no modificar las alícuotas de los ingresos Brutos y el impuesto a los sellos; y reorganizar impuestos de una manera más justa y progresiva.