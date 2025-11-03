Pymes en alarma por la reforma laboral

Si bien no se conoce la letra fina de la reforma laboral que ya adelantó el Gobierno nacional que presentará en diciembre en el Congreso, algunas primeras ideas trascendieron. Ante esto, comenzó un debate público, donde las pequeñas y medianas empresas no se quedaron afuera de opinar. Uno de los puntos que despierta preocupación es la desarticulación de las negociaciones sectoriales y transformarlas en discusiones por empresa.

En este camino, las pymes ven un riesgo sensible de quedar expuestas a situaciones de presión con menos poder de negociación que la que hoy tienen a través de las negociaciones sectoriales. “¿Si tenés un extorsionador en la fábrica qué hacés? Eso hoy con el sindicato por arriba lo podés controlar”, sintetizó un fabricante consultado por Ámbito Financiero.

El esquema actual de negociaciones colectivas “da uniformidad y tranquilidad”, dijo otro dirigente empresarial.