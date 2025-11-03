Consultoras prevén un alza inflacionaria en octubre por alimentos
Privados estiman que el IPC superó el 2% en octubre, con alimentos y dólar como principales impulsores.
Aunque el dato oficial del Indec se conocerá recién en diez días, las consultoras privadas anticipan que la inflación de octubre habría superado el 2%. El aumento de alimentos y bebidas aparece como el principal motor de la suba. A esto se sumó la inestabilidad cambiaria tras las elecciones legislativas, que generó movimientos en el dólar y presionó sobre los precios.
El consenso de los analistas refleja que la dinámica de precios sigue condicionada por la volatilidad cambiaria y la persistente presión en alimentos.