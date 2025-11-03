Consultoras prevén un alza inflacionaria en octubre por alimentos

Aunque el dato oficial del Indec se conocerá recién en diez días, las consultoras privadas anticipan que la inflación de octubre habría superado el 2%. El aumento de alimentos y bebidas aparece como el principal motor de la suba. A esto se sumó la inestabilidad cambiaria tras las elecciones legislativas, que generó movimientos en el dólar y presionó sobre los precios.

El consenso de los analistas refleja que la dinámica de precios sigue condicionada por la volatilidad cambiaria y la persistente presión en alimentos.