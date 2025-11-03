Presupuesto 2026: el oficialismo busca postergar el debate

El Congreso inicia la semana con una incógnita sobre el futuro del Presupuesto 2026. Aunque el cronograma opositor emplazó a la Comisión de Presupuesto a dictaminar este martes, el oficialismo busca dilatar el debate y empujarlo a sesiones extraordinarias, cuando ya tenga mayoría en la nueva Cámara.

Cabe mencionar que en Diputados no hubo convocatoria formal y el titular de la comisión, Bertie Benegas Lynch, mantiene solo contactos informales con los bloques. UxP anticipó que presentará un dictamen propio y el radicalismo advirtió que sin acuerdo con el Ejecutivo el esfuerzo sería estéril.

En la oposición interpretan la demora como una maniobra para reabrir la discusión con ventaja política. Si no hay dictamen antes del 30 de noviembre, el Congreso perderá la iniciativa y el Gobierno podrá definir las condiciones del debate con un escenario legislativo más favorable. La estrategia oficial apunta a ganar tiempo y a consolidar poder antes de negociar los números del año próximo.