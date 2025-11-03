Fuertes críticas a Macri de una exdiputada del PRO

La diputada nacional Patricia Vázquez, quien recientemente abandonó el bloque del PRO para integrarse a La Libertad Avanza, arremetió contra Mauricio Macri por haber criticado públicamente al gobierno de Javier Milei.

La legisladora consideró que las manifestaciones del expresidente, incluyendo sus críticas a designaciones oficiales, fueron “fuera de lugar” e infelices. “No me parece oportuno. Vos acompañás, si tenés algo que decir en privado, bueno lo comentás en privado, una sugerencia, una opinión, pero públicamente salir a criticar una designación a mí me parece te digo con todo realmente una falta de respeto, una falta de respeto a un presidente que bueno está tomando decisiones”, sentenció Vázquez en diálogo con Radio Rivadavia.

“El que toma las decisiones de qué pone, quién no en su equipo es Javier Milei y yo creo que hay que respetar eso en primer término... pero de ahí a que vos del otro lado te pongas en instructor y en primera persona me parece que ahí ya pasaste un límite”, afirmó.

Por otro lado, la diputada minimizó la importancia de la pertenencia partidaria. En este sentido, aseguró que al votante le importa más que ella impulse “proyectos que van contra todos los curros” y apoye las dos reformas estructurales”. En su opinión, la gente está más interesada en los resultados que en si un legislador está “en una banca o en otra”.