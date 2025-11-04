El Gobierno confirmó suba de las tarifas eléctricas y cambios en la medición

El Gobierno autorizó a las distribuidoras Edenor y Edesur a modificar el sistema de facturación y lectura de medidores para los usuarios residenciales del Área Metropolitana de Buenos Aires. Desde ahora, el esquema pasará de ser bimestral a mensual, según la resolución del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) publicada en el Boletín Oficial.

En paralelo, a través de la resolución 744/2025 se fijó un incremento del 3,53% para los clientes de Edesur respecto de octubre, mientras que la resolución 745/2025 dispuso una suba del 3,6% para los usuarios de Edenor en relación al mes anterior. Estos ajustes se suman al cambio en la modalidad de facturación, lo que refuerza las dudas sobre el verdadero impacto en los bolsillos.

Durante la transición podrán generarse ajustes o superposiciones en la facturación. Para evitar perjuicios, el organismo dispuso que las distribuidoras ofrezcan planes de pago sin interés y que los montos de ajuste se dividan en al menos dos liquidaciones, con la leyenda “Ajuste migración mensual”. También deberán abstenerse de aplicar medidas de morosidad o cortes de suministro vinculados a este proceso.

El ENRE exigió además un plan de comunicación claro y accesible para explicar el alcance de la nueva metodología. Aunque el Gobierno presenta el cambio como un avance en transparencia y control, persisten dudas sobre si la transición no terminará trasladando a los usuarios la complejidad de un sistema que sigue cargando sobre ellos los costos de un servicio esencial.