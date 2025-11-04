Avanza la extradición de Fred Machado a Estados Unidos

Federico “Fred” Machado, empresario argentino acusado de vínculos con el narcotráfico y de haber financiado la campaña presidencial de José Luis Espert en 2019, será extraditado este miércoles a Estados Unidos. La medida fue confirmada tras la autorización de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que avaló el pedido del Tribunal de Distrito del Este de Texas, donde se lo investiga por narcotráfico, lavado de dinero y estafas.

Cabe recordar que Machado había sido detenido en 2021 en el aeropuerto de Neuquén y desde entonces permanecía con arresto domiciliario. Su figura tomó notoriedad pública al revelarse su relación con Espert, a quien habría aportado fondos, además de facilitarle aviones y vehículos durante la campaña.

Ese vínculo volvió a escena en la última elección legislativa, cuando se conoció una transferencia de 200.000 dólares a la cuenta personal del diputado en concepto de asesorías, lo que derivó en su renuncia a la candidatura y en la licencia de su banca hasta el final del mandato.

La extradición despeja el camino judicial, pero deja muchos interrogantes sobre sus conexiones políticas en el país.