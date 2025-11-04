Milei sigue con el ajuste a las provincias

El ajuste discrecional de recursos que por ley le corresponden a las provincias continúa por parte del gobierno de Milei. En octubre, las transferencias no automáticas del Estado Nacional a los 24 distritos sufrieron una caída del 28,7% en términos reales respecto al mismo mes del 2024. Esto marca el tercer descenso consecutivo para estos envíos.

El monto total transferido fue de $226.109 millones, según un informe de la consultora Politikón Chaco. El trabajo indicó que al medirlo a precios actuales, este es el peor mes de octubre desde 2005.

A pesar de la caída global, 11 provincias mostraron subas en octubre: Catamarca (+9.629,3%), La Rioja (+849,5%) y Santa Fe (+520,8%) lideraron el podio. No obstante, estas variaciones extremadamente elevadas se deben a una base de comparación muy baja registrada en octubre de 2024.

En el extremo opuesto, provincias como Río Negro (-77,7%), Chubut (-68,5%) y San Luis (-65,4%) experimentaron las caídas más significativas en el período.