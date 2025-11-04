Cada vez menos personas viajan en transporte público

Pese a que el discurso del oficialismo pondera la desaceleración de la inflación (que, dicho de paso, hace cuatro meses consecutivos que sube), hay gastos de la población que aumentaron considerablemente. Entre ellos se encuentran los servicios públicos, en particular el transporte, cuya alza de tarifa en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) provocó un drástico descenso de pasajeros.

En concreto, desde el inicio de la gestión de La Libertad Avanza (LLA) en diciembre del 2023, el pasaje de subte subió, en términos reales (considerando el efecto de la inflación) un 300%, el pasaje de tren 284%, y el de micro 150%.

Como resultado el peso sobre el bolsillo de los trabajadores es cada vez mayor y generó que “los tres medios de transporte fueron menos usados que en 2024, una caída que todavía no remonta”, según señaló un informe del Instituto Argentina Grande (IAG) en base a datos de la Secretaría de Transporte, la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.

En ese sentido, el reporte precisó que “hoy, ir y volver del trabajo en subte se lleva, por mes, el 3% del salario de un trabajador privado. Antes de Milei, representaba menos del 1%”.

Este mayor peso en los ingresos derivó en que, pese a ser un gasto indispensable, en los últimos dos años se registró una fuerte baja en la cantidad de viajes: entre agosto de 2023 y mismo mes del 2025, la demanda de micro disminuyó 17,7%, de tren 13,4%, y de subte 12,1%.