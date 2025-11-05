Caputo busca armar un nuevo ciclo de bicicleta financiera

Durante la última licitación de deuda no tuvo un resultado esperado por Luis Caputo, y debió inyectar 5 billones de pesos. Esto presionó sobre el precio del dólar, que escaló a cerca de $1.500. En paralelo, el Gobierno nacional debía pagar este lunes 850 millones de dólares al FMI. El pago lo postergó hasta el fin de semana mientras el ministro de Economía decide qué estrategia financiera continuar ante la falta de dólares.

Con un Tesoro nacional con pocas divisas y a la espera del resultado de la licitación que liquidará este miércoles ante 11 billones de pesos de deuda que vencen, son pocas las opciones que le quedan al Gobierno para continuar con su plan de mantener el precio del dólar. Una de ellas es la compra directa del Banco Central de la República Argentina (BCRA), lo que significaría vender los dólares del FMI (algo que haría mucho ruido). Otra posibilidad es activar el swap de monedas de China o esperar a que el Tesoro de Estados Unidos vuelva a comprar pesos, en el marco del salvataje acordado con la administración de Trump.

Por otra parte, una mala licitación este miércoles obligará a seguir emitiendo pesos para cubrir los vencimientos. Esto ocasionará un doble impacto inflacionario y de presión sobre el tipo de cambio, pero además agotaría las reservas del Tesoro. Este combo sería una señal al mercado de imposibilidad de cubrir nuevos vencimientos, lo que abre la posibilidad a un “reperfilamiento” (default) forzado de la deuda en pesos.

La intención de Caputo es retornar a un ciclo de endeudamiento de las empresas en dólares en el sistema financiero que luego vendan en el mercado oficial. Esto serviría para llegar hasta marzo, cuando ingresen los dólares liquidados por el campo durante la cosecha gruesa.

Por ahora, la ecuación de tasas en dólares y pesos para endeudarse no es la más conveniente para las empresas. Esto se reflejó en la cancelación de préstamos en dólares y al 30 de octubre, último dato disponible, los depósitos del sector privado subieron 90 millones en el día y 1.162 millones en el mes. También los plazos fijos en divisas subieron 44 millones en el día y 351 millones en el mes, que es la base para la expansión del crédito en dólares.

Sin embargo, los préstamos venían cayendo 20 millones ese jueves y 399 millones en el acumulado del mes. Ante este dato se basa la apuesta del equipo económico para lograr una reactivación este mes para que abastezcan de dólares al mercado de cambios y poder empezar a cumplir la obligación de acumular reservas.

En otras palabras, se abriría un nuevo ciclo de carry trade o bicicleta financiera: consiste en traer dólares al país, cambiarlos por pesos para invertir a tasas más altas que lo que aumenta el dólar, y, después de un tiempo, se vuelven a cambiar por dólares para fugarlos. La ganancia es jugosa y asegurada si el tipo de cambio se mantiene estable y los pesos rinden más.

En el mercado se observa como una opción el carry trade sin cobertura, confiando en que el Gobierno cumplirá con la promesa de defender el techo de la banda cambiaria (cerca de $1.500).