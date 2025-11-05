El ministro López señaló que la Provincia atraviesa una “situación de emergencia”

El gobierno bonaerense presentó en la Legislatura los lineamientos del Presupuesto 2026, la Ley Fiscal Impositiva y el pedido de endeudamiento que acompañará el paquete económico. El ministro de Economía, Pablo López, y el titular de ARBA, Cristian Girard, defendieron ante diputados y senadores un esquema que proyecta un superávit financiero de 1,5 billones de pesos, inversiones en infraestructura y programas sociales, y una reducción de la carga tributaria para amplios sectores.

Ante la presencia del presidente de Diputados, Alexis Guerrera, la vicegobernadora Verónica Magario y los jefes de bloque, López subrayó que la economía provincial atraviesa una situación de emergencia y que el presupuesto busca garantizar sostenibilidad fiscal, proteger a los sectores más vulnerables y sostener la inversión pública. Entre las prioridades figuran 3,2 billones de pesos en infraestructura, 1,7 billones en asistencia social, 1,7 billones en salud, 1,3 billones en educación y 1,4 billones en seguridad y sistema penitenciario.

Inversión y financiamiento

El plan prevé fondos para viviendas, vialidad, transporte y energía, además de proyectos de agua y saneamiento en La Plata y Bahía Blanca. También incluye recursos para escuelas, hospitales, seguridad, infraestructura penitenciaria y universidades. En materia social, se destinan más de 500.000 millones al Servicio Alimentario Escolar y otros programas de asistencia.

Para sostener la inversión, el Presupuesto contempla un pedido de endeudamiento de 1.900 millones de dólares, a través de títulos públicos, letras del Tesoro y préstamos multilaterales. Parte de esos recursos conformará un Fondo de Fortalecimiento Municipal, equivalente al 8% del total, para financiar obras locales.

Reforma impositiva y alivio fiscal

Cristian Girard, por su parte, explicó que la Ley Impositiva 2026 busca profundizar la progresividad y sostener una política pro producción y empleo. No habrá subas de alícuotas en Ingresos Brutos ni anticipo extraordinario para grandes contribuyentes.

En los impuestos patrimoniales se mantiene la estructura vigente, sin cuotas adicionales en inmobiliario urbano ni rural, y se reducirá la patente automotor para el 75% de los propietarios.

Con este paquete, la Provincia apuesta a sostener la inversión pública y aliviar la presión fiscal en un escenario de recesión y desfinanciamiento nacional.