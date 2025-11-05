Renunció la viceministra de Salud de la Nación.

La viceministra de Salud, Cecilia Loccisano, presentó su renuncia al cargo que también ocupa en la Secretaría de Gestión Administrativa. En su cuenta personal de X, Loccisano afirmó que seguirá “acompañando” a “contribuir al desarrollo de un sistema de salud moderno y menos burocrático”.

Se trata de una nueva renuncia en el Gabinete de Milei pese al triunfo electoral del 26 de octubre: Loccisano se suma al ex jefe de Gabinete, Guillermo Francos, al ex ministro de Interior, Lisandro Catalán, y al excanciller Gerardo Werthein.

La noticia se conoció el lunes por la noche. Ya este martes salió publicado en el Boletín Oficial el decreto 783/2025, mediante el cual se oficializó la salida de Loccisano y también su reemplazo, Guido Giana. Se trata de un ingeniero químico, exgerente del PAMI durante el gobierno de Mauricio Macri y miembro del equipo directivo del Sanatorio Güemes.