Confirman el reemplazo de Quirno en Finanzas

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que Alejandro Lew será el nuevo secretario de Finanzas. De esta manera, el flamante funcionario reemplazará a Pablo Quirno, quien pasó a ser canciller ante la renuncia de Gerardo Werthein previo a las elecciones del pasado 26 de octubre.

Según describió Caputo en un posteo en la red social X, Lew fue director y vicepresidente II del Banco Central en el inicio de la gestión libertaria. Anteriormente, se desempeñó como CFO de YPF y de otras compañías energéticas, además de que cuenta con una extensa trayectoria en bancos internacionales.