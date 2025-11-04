Confirman el reemplazo de Quirno en Finanzas
El Gobierno anunció que Alejandro Lew será el nuevo secretario de Finanzas.
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que Alejandro Lew será el nuevo secretario de Finanzas. De esta manera, el flamante funcionario reemplazará a Pablo Quirno, quien pasó a ser canciller ante la renuncia de Gerardo Werthein previo a las elecciones del pasado 26 de octubre.
Según describió Caputo en un posteo en la red social X, Lew fue director y vicepresidente II del Banco Central en el inicio de la gestión libertaria. Anteriormente, se desempeñó como CFO de YPF y de otras compañías energéticas, además de que cuenta con una extensa trayectoria en bancos internacionales.