FEGEPPBA pidió reabrir la paritaria y se suma al reclamo de ATE en la Provincia

La Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires (FEGEPPBA) se sumó al reclamo de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y solicitó formalmente la reapertura de la paritaria del sector público bonaerense.

A través de una carta dirigida al ministro de Trabajo, Walter Correa, el gremio pidió que se convoque a una nueva audiencia de negociación colectiva “en el marco de la ley 13.453 y conforme lo acordado en la última paritaria celebrada entre los gremios del sector público de la ley 10.430 y el gobierno provincial”.

Desde la federación explicaron que esperaron a que transcurrieran las elecciones antes de plantear el pedido, con la expectativa de poder retomar el diálogo con las autoridades una vez superado el proceso electoral.

En el escrito, FEGEPPBA advierte que, si bien la inflación mensual muestra una tendencia a la baja, los salarios del sector público aún necesitan un ajuste urgente.

“El salario no puede dejar de tener un incremento inmediato acorde a los índices inflacionarios, más algún punto de recuperación de lo perdido”, expresaron.

El texto concluye con un pedido contundente:

“Se torna imperiosa la urgente convocatoria”.

Con este pronunciamiento, FEGEPPBA refuerza la presión sindical sobre el Ejecutivo bonaerense, que ya había recibido un planteo similar de ATE a fines de octubre, en reclamo de una actualización salarial antes de fin de año.