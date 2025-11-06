Inició el debate por el nuevo sistema de micros

Además del nuevo Código de Ordenamiento Urbano y el Presupuesto 2026, uno de los temas pendientes a debatir en el Concejo Deliberante de La Plata de cara al cierre del año es el sistema de transporte, ya que la concesión de micros vence en diciembre.

En este camino, el secretario de Planeamiento municipal, Sergio Resa, presentó esta semana en las comisiones de Planeamiento y Transporte el proyecto de ordenanza para modificar el actual sistema de micros que circulan en La Plata y el pliego de licitación pública del servicio para los próximos 10 años. El objetivo del intendente Julio Alak es aprobarlo en la sesión del 27 de noviembre, para que la adjudicación se concrete en febrero de 2026.

La iniciativa incluye más micros, la ampliación de los recorridos, la optimización de los subsidios, entre otras cuestiones. Resa explicó que el proyecto se enmarca en el plan de ordenamiento territorial que impulsa la gestión de Alak para planificar la ciudad de los próximos 50 años y que prevé 101 cambios en los recorridos que se llevarán adelante “de manera progresiva”.

El pliego propone un sistema de transporte concentrado sobre avenidas jerarquizadas. Incluye para esto obras de infraestructura para ampliar avenidas a tres carriles de circulación vehicular con ramblas centrales de 2,5 que ya se están ejecutando y semaforización inteligente. “Queremos consolidar la zona que incluye al casco entre las avenidas 90, 167, 122 y 520”, explicó el funcionario.