Kicillof acelera el tratamiento del Presupuesto 2026

La Cámara de Diputados bonaerense se encamina a sesionar el próximo miércoles para dar estado parlamentario al Presupuesto 2026, la Ley Fiscal Impositiva y la Ley de Financiamiento enviadas por el gobernador Axel Kicillof. La rapidez de la convocatoria refleja la intención del mandatario de acelerar el debate en comisiones. Sin embargo, el trámite depende de acuerdos con La Cámpora, el Frente Renovador y Patria Grande, mientras la oposición cuestiona que la única instancia de diálogo haya sido la exposición técnica del ministro de Economía, Pablo López.

Negociaciones y reclamos opositores

El Presupuesto requiere dos tercios en ambas cámaras, lo que obliga al oficialismo a negociar con radicales y libertarios dialoguistas. La UCR ya adelantó que reclamará ampliar el Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal y desvincularlo del endeudamiento por USD 1990 millones. También exige que los recursos sean de libre uso y actualizables, en lugar de estar atados exclusivamente a obras. A ello se suma la pulseada por cargos vacantes en organismos clave como el Banco Provincia, la Contaduría General y la Dirección General de Escuelas, donde radicales, PRO y La Libertad Avanza buscan ocupar espacios.

Interna peronista y escenario legislativo

Kicillof pretende sancionar el Presupuesto antes del recambio legislativo del 10 de diciembre, cuando La Libertad Avanza crecerá como primera minoría y el radicalismo perderá bancas, lo que anticipa un Congreso más fragmentado y conflictivo. Al mismo tiempo, la interna peronista amenaza con trabar el proceso y, si La Cámpora decide no acompañar, el proyecto podría naufragar y dejar expuesto al Gobernador en su intento de acelerar la aprobación de la ley de leyes.

En este contexto, Kicillof debe escuchar los reclamos opositores y ordenar su propia tropa para evitar que la interna peronista vuelva a complicar las negociaciones, como ocurrió a finales del año pasado. El desenlace dependerá de la construcción de consensos en las comisiones, donde se escucharán los reclamos opositores y se pondrá a prueba la capacidad del oficialismo de contener su interna. Solo un acuerdo amplio permitirá que el Presupuesto 2026 avance sin quedar atrapado en disputas partidarias que paralicen la gestión provincial.