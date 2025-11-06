El Gobierno confirmó la convocatoria a sesiones extraordinarias en el Congreso, las mismas tendrán lugar entre el 10 y el 31 de diciembre. El objetivo es acelerar el tratamiento de tres proyectos clave —reformas laboral, tributaria y penal— además del Presupuesto 2026. Con un Congreso más favorable tras las elecciones de octubre, la Casa Rosada busca aprovechar el nuevo equilibrio legislativo.

Ajuste disfrazado de flexibilización

Uno de los ejes centrales será la reforma laboral impulsada por la diputada Romina Diez bajo el título Ley de Promoción de Inversiones y Empleo. El proyecto retoma puntos del DNU 70/2023 y de la Ley Bases, ambos cuestionados judicialmente. La iniciativa extiende la jornada laboral hasta 12 horas, permite pagar indemnizaciones en cuotas y habilita acuerdos por empresa en lugar de convenios por actividad. También introduce aumentos salariales ligados a la productividad y recibos digitales de pago.

En materia de vacaciones, autoriza dividir el descanso en períodos mínimos de una semana. Asimismo, incorpora un sistema de banco de horas y francos compensatorios, respetando 12 horas de descanso entre jornadas.

El Gobierno sostiene que las medidas buscan “dinamizar la contratación y reducir costos para las pymes”. Los gremios, en cambio, advierten que implican un retroceso en derechos laborales y una mayor precarización.

Bajan los impuestos, suben las penas

El Ejecutivo presentará además una reforma tributaria integral que eleva el Mínimo No Imponible de Ganancias, amplía deducciones personales y crea un Régimen Simplificado. También prevé rediseñar el IVA, compartiendo su recaudación con las provincias para fomentar competencia fiscal.

El ministro de Economía, Luis Caputo, pedirá además reducir Ingresos Brutos. La medida busca aliviar la presión fiscal sobre las empresas, aunque genera dudas sobre su impacto en las cuentas provinciales y en los recursos destinados a servicios básicos.

En paralelo, el Gobierno enviará la reforma del Código Penal, elaborada por el Ministerio de Justicia y magistrados afines. El texto endurece penas por corrupción, homicidios y delitos sexuales; incorpora figuras sobre ciberdelitos, apuestas ilegales y establece prisión perpetua sin libertad condicional para delitos graves. Especialistas advierten sobre los riesgos de una visión punitivista que prioriza el castigo antes que la prevención y amplía el poder de las fuerzas de seguridad.

Presupuesto 2026 y la nueva correlación de fuerzas

Con 88 diputados propios, 17 del PRO, seis radicales y apoyos provinciales, el oficialismo estima alcanzar 115 bancas, cerca del quórum propio. Con este marco, la Casa Rosada confía en aprobar un presupuesto alineado con su política de ajuste y reducción del gasto, reforzando su capacidad de negociación con gobernadores y aliados.

De esta manera, el oficialismo llega a las extraordinarias con un Congreso que, lejos de ser un obstáculo, puede transformarse en una maquinaria para acelerar reformas de fuerte impacto social, consolidando un rumbo económico y político marcado por el ajuste y la concentración de poder.