Inundaciones en PBA: Nación desplegó logística pero evitó enviar fondos

El Gobierno nacional anunció un operativo de asistencia para las zonas rurales de la provincia de Buenos Aires afectadas por las inundaciones, aunque la medida no incluye el envío de fondos a los municipios damnificados. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, encabezaron la conferencia en la que detallaron el alcance de la ayuda.

Adorni explicó que, a través de la Agencia Federal de Emergencias, se pondrían a disposición recursos logísticos para atender a los habitantes de miles de hectáreas anegadas. Bullrich, por su parte, precisó que se instalaría un centro de operaciones en 9 de Julio y que funcionarios nacionales viajarían a la zona para evaluar la situación. La ministra detalló que Vialidad Nacional desplegaría máquinas para limpieza de zanjas, alcantarillas y caminos. También se anunció la participación de fuerzas federales.

Lo que no comunicaron los funcionarios fue un esquema de asistencia económica. El despliegue oficial busca exhibir presencia en el territorio, aunque la ausencia de fondos directos revela el contraste entre las necesidades inmediatas de los municipios y la estrategia nacional.