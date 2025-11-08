Causa $LIBRA: Diputados cuestionan a la Justicia por freno a citaciones

La Comisión Investigadora de Diputados sobre la estafa Libra resolvió presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, en rechazo a la decisión judicial que impide citar por la fuerza a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y a otros funcionarios del Ejecutivo. La medida fue adoptada en la última reunión del cuerpo, presidido por Maximiliano Ferraro, antes de la presentación de los dictámenes prevista para el 18 de noviembre. La comisión también denunció la ausencia de funcionarios como la exjefa de gabinete del Ministerio de Justicia, María Florencia Zicavo, y el titular de la CNV, Roberto Silva.

Los legisladores cuestionan al juez Marcelo Martínez de Giorgi y al fiscal Eduardo Taiano por bloquear el acceso al expediente y proteger a funcionarios clave. La Cámara Federal avaló esa decisión, lo que llevó a los diputados a recurrir a la Corte Suprema.

En este contexto, Ferraro confirmó que se impulsarán denuncias contra el juez, el fiscal y varios funcionarios nacionales. Cabe recordar que la investigación identificó vínculos entre empresarios y operadores cripto, además de transferencias millonarias a billeteras virtuales, que refuerzan las sospechas de maniobras fraudulentas.

La apelación expone la tensión entre el Congreso y la Justicia, y refleja el malestar por la falta de colaboración del Gobierno nacional. Para los diputados, la protección de Karina Milei y la parálisis de la investigación, son señales de un poder que se blinda frente a responsabilidades políticas y judiciales.