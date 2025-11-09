Avanza proyecto de ley para un transporte público más inclusivo en la Provincia

La comisión de Igualdad Real de Trato y Oportunidades del Senado bonaerense aprobó por unanimidad un proyecto que propone incorporar pictogramas en las unidades de transporte público de pasajeros. La iniciativa, presentada por la diputada Luciana Padulo, apunta a mejorar la accesibilidad de personas con discapacidad que enfrentan dificultades de comunicación y lenguaje verbal.

El texto establece que las empresas deberán colocar pictogramas en los micros y que el Ejecutivo proveerá materiales para señalizar paradas y terminales. De sancionarse, se incorporará un artículo al régimen de transporte provincial y se habilitará la adecuación presupuestaria necesaria. La propuesta ya cuenta con media sanción en Diputados.

Padulo fundamenta que la medida se alinea con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que Argentina adoptó en 2008, y subraya que las barreras no están en las personas sino en entornos que no ofrecen igualdad de oportunidades. La legisladora cita la experiencia de la Línea 85, primera en adaptar su señalización con pictogramas, demostrando mejoras en autonomía y participación, especialmente en personas dentro del espectro autista.

Los pictogramas, parte de los Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación, representan objetos o acciones de manera esquemática y permiten comprensión rápida sin necesidad de texto. Para Padulo, su extensión a toda la provincia constituye un paso decisivo hacia un transporte inclusivo y equitativo.