Se perdieron 5.000 empleos en el sistema científico

Según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Argentina tiene un sistema científico “raquítico”. Una de las razones es que el país está muy lejos de contar con la cantidad de investigadores que necesitaría: apenas 3 de cada 1000 habitantes se dedican a la ciencia y la tecnología, mientras en Alemania, Francia, Irlanda y otros países desarrollados ese número llega hasta 17.

En parte, esta situación va de la mano no solo de la motosierra que implementó el gobierno de Milei, sino de la pérdida de puestos de trabajo que ocasionó. De acuerdo con un trabajo de Grupo Economía, Política y Ciencia (EPC) del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación, en menos de dos años se destruyeron 5.143 puestos de trabajo en esta área.

En este camino, desde diciembre de 2023, las empresas públicas del sector perdieron 711 puestos, y los organismos de ciencia y tecnología dependientes de la Administración Pública Nacional (APN), 4481. Se trata un recorte del 7% del empleo total del sector. El Conicet es el organismo más golpeado con una pérdida de 1912 trabajadores en el período analizado, seguido por el INTI y el INTA.

A su vez, entre septiembre de 2023 y mismo mes de este año se eliminaron 1502 becas y 585 puestos de investigación de carrera. Se trata de un total de 2087 empleos menos en 24 meses.