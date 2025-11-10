Macri reúne a su tropa del PRO

Según trascendió desde el interior del PRO, Mauricio Macri convocará a los principales dirigentes del partido que aun le responden a él el próximo miércoles. El objetivo mayor es debatir sobre cómo continuar los próximos años, en medio del éxodo de dirigentes que responden a Patricia Bullrich hacia La Libertad Avanza (LLA).

El encuentro reunirá al Consejo Directivo para planificar a mediano plazo los pasos a seguir, proyectando al menos hasta el 2027. En este sentido, evaluarán el rol del espacio durante el gobierno de Milei y el aporte que harán para apoyar el “cambio” impulsado desde LLA.

Otro de los puntos de discusión rondará en la necesidad de renovación partidaria. Varios referentes nacionales del PRO, como María Eugenia Vidal, Martín Yeza o el propio Mauricio Macri, han manifestado la necesidad de generar nuevos líderes, contar con candidatos propios y convertirse en una opción de alternancia frente a la gestión libertaria.

Desde hace tiempo, Yeza explica en redes sociales y entrevistas que el reimpulso del PRO “no se hará solo ni automáticamente”, sino que “necesitará gente con ganas de dar la pelea, convencida de que este espacio tiene un aporte valioso para nuestro país”. Por ello sostiene que “es mejor que exista el PRO a que no exista”. Para él y para otros, una cualidad importante del espacio fue no desear “que a un presidente le vaya mal para que a nosotros nos vaya bien”.