LLA busca llegar a 100 diputados para controlar la Cámara

El oficialismo avanza en su estrategia de ampliar el bloque en Diputados con el objetivo de alcanzar un centenar de legisladores propios en diciembre. Con 88 bancas confirmadas, el Gobierno espera sumar nuevos nombres tras la sangría del PRO y convertirse en la primera minoría, lo que le permitiría controlar comisiones clave y encarar con mayor fortaleza el debate del Presupuesto 2026.

En este contexto, la mesa política que conduce Karina Milei impulsa las negociaciones, mientras Martín Menem y Diego Santilli buscan acuerdos con sectores dialoguistas para garantizar quórum en las sesiones extraordinarias.