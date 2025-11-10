Milei inicia una nueva fase en su Gobierno y excluye definitivamente a Villarruel

Con la primera etapa de su gestión validada en las urnas, Javier Milei inicia una fase política marcada por el diálogo y la búsqueda de acuerdos. En paralelo, el mandatario decidió cortar de manera definitiva su vínculo con la vicepresidenta Victoria Villarruel, con quien mantiene diferencias irreconciliables desde hace meses.

Fuentes de Casa Rosada señalaron que Villarruel “intentó socavar al Gobierno desde adentro” y que su figura se volvió incompatible con la estrategia oficial. El entorno presidencial considera que la relación llegó a un punto sin retorno y que Milei avanza en alianzas estratégicas sin incluirla en su esquema de poder.