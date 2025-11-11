Se robaron la histórica campera de cuero de Saúl Ubaldini de un museo de La Plata

Un misterioso episodio generó enorme revuelo entre los referentes de la Confederación General del Trabajo regional luego de confirmarse el robo de la histórica campera de cuero que distinguió al sindicalista Saúl Ubaldini en la lucha gremial a finales de los 80 cuando le organizó 18 paros al ex presidente Raúl Alfonsín.

La prenda lucía en una muestra dentro del Museo del Trabajador en 51 entre 3 y 4, y este medio pudo confirmar que los delincuentes dejaron un sugestivo mensaje en una nota que formará parte de una denuncia.

Además, según pudo saber de manera exclusiva el diario Hoy y la Red 92, también desaparecieron dos cuadros de Juan y Eva Perón, pero no así otras piezas distintivas que no tenían que ver con la historia del peronismo o del sindicalismo.

Desde la regional de La Plata sospechan que se trató de un claro mensaje y respuesta a la falta de acuerdos que derivaron en la renovación de las autoridades de la CGT nacional, cuyas nuevas autoridades fueron nombradas hace menos de diez días en el marco de una interna entre los principales referentes, alguno de ellos señalados por comportarse de forma genuflexa a las políticas de gobierno de Javier Milei.

La noticia generó un verdadero impacto por el objeto que se terminaron llevando y que fue un emblema de la clase trabajadora que luchó en las calles para lograr el regreso pacífico del peronismo al poder con Antonio Cafiero en la provincia de Buenos Aires, y luego con Carlos Menem ganando la interna peronismo y después las elecciones nacionales en 1989.