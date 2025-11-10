Avanza el pedido para postergar la renovación de taxis platenses

Un proyecto de ordenanza que ingresó al Concejo Deliberante de La Plata solicita que se prorrogue por un año la renovación de los taxis modelo 2010, 2011 y 2012 que debiera ocurrir este año. La iniciativa del concejal de Unión por la Patria, Cristian Vander, busca aliviar al sector en medio de la crisis que atraviesa.

El texto plantea una prórroga por 12 meses, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2026. La decisión no es menor: para un sector donde los ingresos vienen en caída y los costos operativos no dejan de subir, las inversiones para renovar unidades resultan prácticamente inaccesibles. Además, el expediente replica lo que ya ocurrió con los remises, que lograron un cambio en su propia ordenanza y ahora tienen tiempo hasta 2027 para reemplazar sus autos.

El proyecto será tratado en las próximas sesiones ordinarias del Concejo Deliberante. En el oficialismo local reconocen que el planteo genera consenso en parte del cuerpo debido a la situación económica del sector, aunque la discusión podría incluir exigencias vinculadas a controles, seguridad y calidad del servicio.

Vander sostuvo que la prórroga “busca acompañar a las y los trabajadores, garantizar la continuidad de la actividad y reconocer el valor de una labor que implica gran responsabilidad”.