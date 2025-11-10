“El poder económico quiere romper al peronismo”

La secretaria general de La Cámpora y diputada nacional electa de Fuerza Patria por CABA, Lucía Cámpora, afirmó que “el poder económico quiere romper el peronismo”. Al respecto, precisó que uno de los “instrumentos” que tienen a mano es la proscripción de Cristina Kirchner, “que actúa como disciplinamiento para otros dirigentes”.

Por eso, en diálogo con Página 12, la dirigente remarcó que “la unidad es lo primero”, en especial para frenar las reformas que plantea Milei: “La sociedad argentina nos eligió como oposición a nivel nacional, así que la primera línea es plantear un rechazo contundente a este tipo de reformas”.

También analizó las elecciones del 26 de octubre y puso la lupa sobre el abstencionismo: Cristina había anticipado antes de mitad de año que había un porcentaje importante de la población que se iba desilusionando con Milei, pero que todavía no optaba por el nosotros”.