Otra vez cayeron las ventas de las pymes

Las ventas minoristas de las pymes bajaron en octubre 1,4% respecto al mismo mes del 2024. Así lo informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que reportó mayores costos operativos, baja rentabilidad y escaso acceso al financiamiento. “Las promociones y el Día de la Madre impulsaron transitoriamente la demanda, sin revertir la tendencia general de consumo prudente”, precisó el trabajo.

Según el estudio, en la comparación mensual desestacionalizada se observó un incremento de 2,8% frente a septiembre. A su vez, en el acumulado del año las ventas registraron un aumento de 4,2% en relación al periodo enero – octubre del 2024. No obstante, cabe destacar que la base de comparación es baja, ya que el año pasado fue uno de los peores de la historia.

Por sector

En el análisis por rubros, seis de los siete sectores mostraron caídas interanuales y sólo la división “Farmacia” subió 1,7%.

El sector “Perfumería” presentó la mayor baja (-6,3%), seguido por “Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles” (-3,7%). Luego se ubicaron “Textil e indumentaria” (2,8%), “Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción” (2,1%), “Alimentos y bebidas” (1%); y “Calzado y Marroquinería” (0,2%).

En la comparación intermensual, todos los rubros registraron incrementos. “Perfumería” lideró el crecimiento con una suba de 9,7% respecto del mes anterior, seguida por “Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción” (4,1%).

Problemáticas y expectativas

“Los comercios encuestados destacaron mayores costos operativos, baja rentabilidad y escaso acceso al financiamiento. Predomina la cautela en las expectativas y la baja disposición a invertir”, sintetizó CAME respecto a la situación de las pymes en octubre.

Respecto de la situación económica de los comercios, el 56% de los encuestados indicó que se mantuvo igual al año pasado y el 33% que fue peor, cinco puntos porcentuales menos que en septiembre. En cuanto a las expectativas, el 47,9% prevé una mejora para el próximo año, el 43% estima que se mantendrá sin cambios y el 9% anticipa un deterioro.

Sobre la posibilidad de invertir, el 57,3% considera que no es un buen momento, el 14,8% que sí lo es y el 27,9% no tiene una opinión definida o no respondió.