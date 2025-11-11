La Plata

Rige una alerta amarilla por tormentas en La Plata

El aviso es para el final de la tarde y noche de hoy, y podrían ser localmente fuertes con ráfagas y posible caída de granizo.

Desde el servicio Meteorológico Nacional se informó que para el final de la tarde y la noche de hoy se van a producir algunas precipitaciones que podrían ser localmente fuertes, con ráfagas y ocasional caída de granizo.

En este marco, se pusieron en marcha trabajos de monitoreo y prevención articulados entre las distintas áreas operativas de la comuna.

Debido a estas condiciones meteorológicas, se recomienda a los vecinos permanecer en un lugar seguro en el período mencionado y no sacar los residuos para evitar obstrucciones.

Además, es importante tener precaución al circular en vehículos (hacerlo despacio y con las luces bajas encendidas), no tocar cables ni postes de luz y retirar macetas u otros objetos que puedan volarse de balcones y ventanas.

Para conocer la información relativa al tiempo actualizada, está disponible la cuenta de X 'ClimaMLP'. En situaciones de emergencia, a su vez, la ciudadanía tiene la posibilidad de comunicarse al 911, mientras que para emergencias médicas en la vía pública funciona el 107 del SAME La Plata.

