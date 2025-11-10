La ciudad vibró con una nueva edición del Festival de la Cerveza Capital

El Festival de la Cerveza Capital volvió a convocar a una multitud de vecinos y visitantes que disfrutaron de una amplia propuesta cultural y gastronómica en el Hipódromo de La Plata, con una programación que lo consolida como uno de los eventos más importantes de la región. Durante tres jornadas, la ciudad fue escenario de un encuentro que combinó música, sabores y producción local en un ambiente festivo.

En esta edición, el público pudo disfrutar de los shows de Mala Fama, Dancing Mood, Supermerk2 y Encías Sangrantes, junto a un repertorio de DJ y propuestas musicales que incluyeron reggae, cumbia, rock, percusión y diversos géneros. Las presentaciones en vivo marcaron el ritmo de un evento que volvió a destacar por su gran convocatoria y su espíritu plural, integrando a públicos de todas las edades.

Mientras tanto, productores cerveceros de La Plata ofrecieron sus últimas creaciones, presentando una amplia variedad de estilos y sabores que reflejan la identidad y la calidad del sector artesanal local. Los puestos gastronómicos también tuvieron un rol protagónico, con opciones para todos los gustos que acompañaron las degustaciones y completaron la experiencia sensorial del festival.

Organizado por la Asociación de Cervecerías Artesanales Platenses (ACAP) y la Asociación de Cervecerías Artesanales Islas Malvinas (IMACA), el evento contó con el acompañamiento de la Municipalidad de La Plata. El Festival de la Cerveza Capital se consolidó así como un punto de encuentro para la comunidad, que impulsa la producción regional, promueve el trabajo local y celebra la cultura platense a través del arte y la gastronomía.