Nueva colecta de sangre en la región

El Centro Regional de Hemoterapia de la ciudad precisó que el día de hoy se estará llevando adelante una nueva colecta de sangre. En esta oportunidad, la misma ocurrirá en el Hospital Alejandro Korn, en Melchor Romero, precisamente en 520 y 175. Para aquellos interesados que deseen acercarse, podrán hacerlo desde las 8:30 hasta las 12:30. De igual manera, se deben cumplir una serie de requisitos para ser donante, entre los cuales se encuentra tener entre 16 y 65 años, pesar más de 50 kilos y sentirse en buen estado de salud. Además, es importante concurrir habiendo desayunado y con un documento que acredite la identidad. En caso de que la persona haya donado previamente, deberá esperar dos meses para volver a realizar la donación.