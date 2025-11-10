Se extendió la convocatoria para el concurso Haroldo Conti

En el marco del Plan Bonaerense de Fortalecimiento del Libro y la Lectura, el Instituto Cultural de la Provincia anunció la edición número XI del concurso Haroldo Conti, en homenaje al centenario del nacimiento del novelista y cuentista, nacido en Chacabuco y desaparecido durante la última dictadura cívico militar en Argentina. La participación es libre y gratuita, y la recepción de los trabajos comenzó el día 12 de septiembre y finalizará el 20 de este mes.

Podrán participar todas las personas mayores de 16 años que hayan nacido en el territorio bonaerense, o que habiten actualmente en el mismo con cinco años de residencia como mínimo. Solo se admite el envío de un relato de temática libre por autor, y debe ser original, inédito y no estar premiado ni presentado a otro concurso pendiente de fallo en el momento de enviar el original a este certamen. El jurado estará compuesto por Liliana Heker, Tomás Downey y Magalí Etchebarne. Las obras premiadas formarán parte de una publicación de Ediciones Bonaerenses, el sello de la Provincia de Buenos Aires, quien será la encargada de editar el material resultante del presente concurso.

