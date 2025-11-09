Domingo de música, recorridos y espectáculos para disfrutar en La Plata

La Plata vive un domingo con múltiples opciones para disfrutar en familia o con amigos, con actividades culturales, musicales y gastronómicas que se desplegarán a lo largo de toda la jornada en distintos espacios de la ciudad.

La programación comienza a las 10:30 con el circuito “Mitos y Leyendas Platenses” del Walking Tour, que partirá desde la Piedra Fundacional de Plaza Moreno. Esta experiencia propone descubrir historias y misterios de la capital bonaerense en una caminata guiada, gratuita y con inscripción previa.

A continuación, en el Hipódromo de La Plata se va a desarrollar la tercera y última jornada del Festival de la Cerveza Capital, que reunirá a cerveceros locales y regionales con más de 200 variedades artesanales.

Las propuestas continúan a las 15:00 en la República de los Niños, donde se presenta el espectáculo de circo y humor Casibache. En tanto, en la sala A del Pasaje Dardo Rocha habrá dos funciones de La Cirquesta entre olas, a las 16:30 y 18:00, para toda la familia.

El Paseo de Compras Meridiano V suma su propia tarde de música con los shows de Negrita Kambá y Les Yukis desde las 17:00, mientras que el Café de las Artes presenta a Embora, banda integrada por Fedra Falabella, Juan Cruz Mayocchi, Juan Martín y Lucas Urbiztondo, a las 18:30.

A la misma hora, el Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino ofrece una nueva fecha del ciclo Anual de Conciertos 2025, con la presentación de Brahms Schubert, a cargo de la Orquesta y el Coro Estable del teatro.

En la sala Select vuelve a proyectar Miss Carbón y la EcoSelect del Centro Cultural Islas Malvinas ofrecerá Yo no soy motochorr@, dirigida por Rodolfo Pochat.

Hacia el atardecer, a las 19:30, estará el circuito “La Plata Oculta” del Walking Tour, una experiencia nocturna que combina historias masónicas, simbolismos urbanos y rincones emblemáticos, con una degustación temática incluida. El punto de partida será el Palacio Municipal.

Finalmente, la jornada va a cerrar con las proyecciones de La fortaleza maldita y La sangre de la luna desde las 20:00, como parte de la cartelera del cine municipal.