Franja Morada reafirma su liderazgo en la UNLP

Los estudiantes de las 17 facultades de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) fueron a las urnas para elegir autoridades de los centros de estudiantes y representantes en los órganos de cogobierno. En total, se pusieron en juego 17 bancas para representar al claustro estudiantil en el Consejo Superior de la UNLP (una por cada facultad), y 85 representaciones para los Consejos Directivos de las 17 Unidades Académicas de la Universidad (cinco por Facultad). Además, de la cotitularidad de los centros de estudiantes.

Se presentaron 102 listas en total y votaron desde el miércoles 5 hasta al viernes 7. En cuanto al panorama del año pasado la agrupación Franja Morada tenía una importante presencia en los centros de la casa de altos estudios había ganado en 2024 en 10 de las 17 facultades. Cabe mencionar que al cierre de esta edición no estaban cargados los resultados de la facultad de Psicología en la página de la UNLP.

Este año estos fueron los resultados:

Informática: El Centro de estudiantes quedó otra vez para Franja Morada con 1748 votos y 4 consejeros. Mientras que la segunda agrupación fue para La Fuente con 553 votos y se quedó con un representante.

Ciencias Agrarias y Forestales: se impuso Franja Morada con 722 votos con mayoría de claustro con 4 consejeros y la segunda fuerza Cambium con 307 con minoría para claustro.

Ciencias Astronómicas y Geofísicas: Conserva el centro Franja Morada que obtuvo 270 votos con 4 representantes y en la segunda fuerza fue 107 y obtuvo la minoría.

Odontología: En esta unidad académica ganó el Movimiento Odontológico Independiente (MOI) el mismo del año pasado con 1489 votos quedando con la mayoría de claustro con 5 consejeros. En segundo lugar, quedó El Frente Odontológico Estudiantil (FOE) con 776.

Arquitectura y Urbanismo: El ganador fue Franja Morada con 2845 votos con mayoría en claustro y en segundo lugar con 1277 votos la agrupación Fuera de Escala que obtuvo minoría.

Ciencias Jurídicas y Sociales: Franja morada se quedó con el primer lugar con 2326 votos con mayoría y Defendamos Nuestro Derecho (DND) con 1375 votos con la minoría.

Humanidades y Ciencias de la Educación: Ganó La Jauretche con 2560 votos con mayoría y en segundo lugar Unite Protagonismo Estudiantil 1215 y obtuvo una minoría. Recordemos que el año pasado estaba AULE en ese puesto, pero esta vez quedó en tercer lugar.

Periodismo y Comunicación Social: La Agrupación Rodolfo Walsh se impuso con amplia diferencia con 1750 votos con mayoría en el claustro ante 1099 de Fandango que obtuvo un consejero.

Ciencias Exactas: En esta unidad académica continúa conduciendo el centro Franja Morada que obtuvo 1059 votos y tres representantes en el claustro, le sigue Colectivo Estudiantil con 721 y en tercer lugar Suma con 670 votos, estas dos últimas obtuvieron minoría.

Ingeniería: Franja Morada se quedó con el primer lugar con 2651 votos con mayoría y en segundo lugar a diferencia del año 2024 que fue Cinética, quedó Unidad con 1047 y consiguió la minoría en el claustro.

Facultad de Bellas Artes: Cronopios conserva el centro con 3458 votos con mayoría, y la segunda fuerza de Sol a Sol con 2040 que obtuvo una minoría.

Ciencias Veterinarias: En esta Facultad se volvió a imponer Franja Morada pero por una mínima diferencia de 1297 votos y la minoría, frente a Juntos por Vete (La Pinto-Ósmosis) que obtuvo 1275, pero esta última agrupación logró la mayoría en el claustro.

Ciencias Médicas: Volvió a ganar Remediar con 8367 votos con mayoría y en segundo lugar Vientos de Abajo con 4662 votos.

Ciencias Naturales y Museo: Se impuso el Frente Natural con amplia diferencia con 948 votos, con mayoría de claustro y en segundo lugar Frente Reformista Estudiantil con 381 votos que obtuvo una minoría.

Trabajo Social: En esta unidad académica el Frente Malvinas Argentinas se llevó la victoria con 660 votos y tres representantes. En segundo lugar, Agrupación Ramón Carrillo con 439 y en tercer puesto la agrupación 26 de junio, estas dos últimas obtuvieron minoría en el claustro.

Ciencias Económicas: En esta unidad Académica continúa Franja Morada ya que se impuso con 2085 y cuatro representantes, en segundo lugar, quedó Muece con 1857 y minoría en el claustro.