Alerta por Tos Convulsa: refuerzan la vacunación en La Matanza

Ante el alerta epidemiológico emitido por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires por el crecimiento de casos de Tos Convulsa o Coqueluche en distintas jurisdicciones del país, el Gobierno local remarca y refuerza la importancia de completar el Calendario de Vacunación desde el nacimiento.

El Municipio de La Matanza recuerda a las vecinas y vecinos que la vacunación es la mejor forma de prevenir enfermedades, y pueden acceder de forma totalmente gratuita a las vacunas de Calendario, como la de Tos Convulsa, la Antigripal y la de Sarampión, en las Postas de Vacunación que dispone semanalmente la Secretaría de Salud Pública, a cargo del Dr. Alejandro Collia, en las diferentes ciudades del distrito, o dirigirse al Vacunatorio Central, ubicado en Monseñor José Francisco Marcón 3523, de lunes a viernes de 8 a 15 horas.

La Tos convulsa es una enfermedad respiratoria causada por la bacteria Bordetella pertussis, se contagia de persona a persona y sus síntomas se caracterizan por una tos intensa y persistente, que puede durar varias semanas. Suele afectar a todos los grupos de edad, y es especialmente grave en niñas y niños menores de 1 año, lactantes y personas con enfermedades crónicas.

Según el Calendario Nacional de Vacunación, la dosis está indicada a los 2, 4 y 6 meses de vida; refuerzos a los 15-18 meses, y a los 5 y 11 años. Las embarazadas deben aplicarse luego de la semana 20 una dosis en cada uno de los embarazos y el personal de salud, que atiende a bebés menores de 1 año, cada 5 años.

Ante síntomas como tos persistente, difi cultad para respirar, vómitos después de toser o contacto con casos confi rmados, es importante no automedicarse y consultar con el centro de salud más cercano.

El Gobierno local continúa trabajando para acompañar a la comunidad y garantizar el acceso gratuito a una salud pública y de calidad. Para más información sobre los operativos semanales de vacunación u otras consultas, visitar las redes sociales: @municipiodelamatanza y @saludpublicamatanza.