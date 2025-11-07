La final del certamen “Poné Pausa” será en el Estadio de La Costa y ya pueden verse los cortos en línea

El programa “Poné Pausa”, impulsado por la Secretaría de Desarrollo Humano, Cultura y Comunidad de la Municipalidad de La Costa, dio a conocer que ya se encuentran disponibles todos los cortos participantes en el micrositio oficial del concurso, donde pueden verse las producciones realizadas por estudiantes de escuelas secundarias y especiales del distrito.

Todos los trabajos pueden visualizarse en el siguiente enlace:https://share.google/nQWcbdBFfjGdRMWzb

La publicación en línea permite que docentes, familias y la comunidad conozcan, compartan y comenten los trabajos, que reflejan las miradas, preocupaciones y creatividad de los jóvenes costeros.

Además, se anunció que la final del certamen se llevará a cabo el martes 25 de noviembre en el Estadio de La Costa, en una edición especial que marcará un nuevo hito para esta propuesta educativa y cultural.

Pablo Parra, coordinador del área, destacó que esta nueva edición refleja el crecimiento sostenido del programa:

“Este año la final se hará a lo grande. Superamos todos los récords anteriores con más de 2.300 participantes y 160 cortos presentados, cuando en otras ediciones el promedio era de 100. La temática más elegida tuvo que ver con la identidad argentina y costera”.

Con más de una década de trayectoria, Poné Pausa se consolidó como un espacio de expresión y participación juvenil, donde los y las estudiantes construyen mensajes colectivos a partir de su mirada sobre la realidad local.

La final reunirá a las producciones destacadas de esta edición e incluirá la proyección de los cortos finalistas, la premiación a los ganadores y una jornada de encuentro y celebración junto a la comunidad educativa.