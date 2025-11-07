La final del certamen “Poné Pausa” será en el Estadio de La Costa y ya pueden verse los cortos en línea
Más de 2.300 estudiantes participaron con 160 cortos que ya pueden verse en línea.
El programa “Poné Pausa”, impulsado por la Secretaría de Desarrollo Humano, Cultura y Comunidad de la Municipalidad de La Costa, dio a conocer que ya se encuentran disponibles todos los cortos participantes en el micrositio oficial del concurso, donde pueden verse las producciones realizadas por estudiantes de escuelas secundarias y especiales del distrito.
Todos los trabajos pueden visualizarse en el siguiente enlace:https://share.google/nQWcbdBFfjGdRMWzb
La publicación en línea permite que docentes, familias y la comunidad conozcan, compartan y comenten los trabajos, que reflejan las miradas, preocupaciones y creatividad de los jóvenes costeros.
Además, se anunció que la final del certamen se llevará a cabo el martes 25 de noviembre en el Estadio de La Costa, en una edición especial que marcará un nuevo hito para esta propuesta educativa y cultural.
Pablo Parra, coordinador del área, destacó que esta nueva edición refleja el crecimiento sostenido del programa:
“Este año la final se hará a lo grande. Superamos todos los récords anteriores con más de 2.300 participantes y 160 cortos presentados, cuando en otras ediciones el promedio era de 100. La temática más elegida tuvo que ver con la identidad argentina y costera”.
Con más de una década de trayectoria, Poné Pausa se consolidó como un espacio de expresión y participación juvenil, donde los y las estudiantes construyen mensajes colectivos a partir de su mirada sobre la realidad local.
La final reunirá a las producciones destacadas de esta edición e incluirá la proyección de los cortos finalistas, la premiación a los ganadores y una jornada de encuentro y celebración junto a la comunidad educativa.