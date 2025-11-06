La Biblioteca Popular Juan XXIII celebra su 26° aniversario con una jornada cultural abierta a la comunidad

La Biblioteca Popular Juan XXIII de San Clemente del Tuyú celebrará su 26° aniversario con una jornada abierta que reunirá música, arte, poesía y propuestas comunitarias.

El festejo se realizará el sábado 8 de noviembre, de 15.00 a 23.00, en la sede de Calle 8 N°1051, con entrada libre y gratuita. Durante la jornada habrá bandas en vivo, espectáculos, karaoke, feria artesanal, stands, poesía, comidas y bebidas, además de diversas actividades organizadas por el equipo de la institución.

Desde su fundación en 1999, la Biblioteca Juan XXIII se consolidó como un referente cultural y educativo de San Clemente, impulsando el acceso a la lectura, la participación ciudadana y las expresiones artísticas locales. Su labor se sostiene gracias al trabajo voluntario de vecinos y vecinas que promueven una agenda cultural permanente con talleres, encuentros y proyectos comunitarios.

Con el lema “El cumple de la Biblio”, la celebración busca poner en valor el rol de las bibliotecas populares como espacios de encuentro, diálogo y construcción colectiva. Entre los números confirmados se destacan las presentaciones de Reymon y sus Colaboradores, Aniyta Oficial y Puesta a Punto Rock, junto a artistas locales y colectivos culturales.

“Cumplir 26 años significa mucho más que una fecha: es celebrar la constancia, el trabajo comunitario y el amor por la cultura. Queremos que esta fiesta refleje todo lo que se construye cuando la comunidad se organiza y sueña junta”, expresaron desde la comisión directiva de la institución.