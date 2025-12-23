Fuerte tormenta sorprendió a CABA y a los bonaerenses

Un intenso temporal se desató durante la tarde de este martes en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, generando lluvias abundantes, ráfagas de viento y caída de granizo en distintos sectores. El fenómeno comenzó poco después de las 17.30, cuando un frente de tormentas avanzó rápidamente sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

De acuerdo con datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las precipitaciones afectaron a varios barrios porteños, entre ellos Colegiales, Villa Urquiza, Balvanera, Constitución, Monserrat, Villa Crespo y Liniers. En paralelo, el temporal impactó en zonas del sur, norte y oeste del Conurbano bonaerense.

En algunas localidades se registraron anegamientos y complicaciones en el tránsito, producto de la intensidad de las lluvias y el granizo. Tras el paso de la tormenta, la temperatura descendió hasta los 22 grados, lo que trajo alivio luego de un día marcado por el calor.

Las autoridades recomendaron extremar las precauciones al circular y mantenerse informados ante posibles alertas meteorológicas por la continuidad de condiciones inestables.