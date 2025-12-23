Convocan a la Bicicleteada Histórica y Solidaria Por Tolosa 2025

La Asamblea Vecinal de Tolosa invita a la comunidad a participar de la Bicicleteada Histórica y Solidaria Por Tolosa 2025, una propuesta recreativa, familiar y turística que será el sábado 27 de diciembre a partir de las 15 horas, con salida desde Plaza del Carmen, ubicada en calle 115 entre 530 y 531.

El recorrido tendrá una extensión aproximada de 12 kilómetros y estará destinado a mayores de 18 años. La iniciativa se destaca por su carácter histórico, ya que durante el trayecto se relatarán distintos pasajes y hechos relevantes de la rica historia de Tolosa, y por su perfil solidario, dado que la inscripción consistirá en la donación de alimentos no perecederos que luego serán distribuidos en comedores y merenderos del barrio.

Desde la organización señalaron que el objetivo es acompañar a los sectores más vulnerables en una fecha sensible como la previa a Año Nuevo, reforzando el compromiso comunitario y la participación ciudadana. Asimismo, remarcaron que la actividad fue declarada de interés municipal por el Concejo Deliberante de La Plata, tras gestiones realizadas por la Asamblea.

La preinscripción y la firma del deslinde se llevarán a cabo los días 23, 24, 25 y 26 de diciembre, de 17 a 19 horas, en Plaza del Carmen, donde habrá una mesa informativa para los vecinos interesados. Para participar será obligatorio contar con casco, luces y agua.