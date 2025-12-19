Lanzan una jornada para prevenir incendios domésticos

El municipio junto al gobierno provincial llevará adelante este sábado 20 de diciembre de 10:00 a 13:00 una jornada de prevención de incendios y emergencias en el Club Tricolores de calle 94 entre 4 y 5 con el fin de brindar información clave para el cuidado de la comunidad ante situaciones de riesgo.

El objetivo de la iniciativa, destinada a niños y adolescentes, es ofrecer herramientas para la prevención de incendios y la actuación ante este tipo de emergencias, promoviendo además que los participantes se conviertan en agentes multiplicadores de los conocimientos en sus familias y entornos cercanos.

En este marco, tendrán la posibilidad de recorrer las casas inflables capacitadoras y simular el trabajo que realizan bomberos y otros agentes urbanos.