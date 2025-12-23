Tolosa celebró su aniversario 154 con actividades para toda la familia

La localidad de Tolosa celebró el 154° aniversario en un evento que contó con presentaciones de bandas, exposiciones y otras atracciones para toda la familia en 7 y 523 bis.

Durante la jornada, se realizó el izamiento de la bandera nacional con la interpretación de Aurora y la Marcha Triunfal de la ciudad por parte de la Agrupación Sinfónica de la Policía Bonaerense, se desarrolló un acto protocolar y el Padre Pablo Pastrone brindó una bendición para los presentes.

También se llevó adelante el desfile cívico y tradicionalista con la participación de jardines, escuelas, instituciones de Tolosa y trabajadores de la delegación comunal de la localidad y el acompañamiento de la banda de la Policía Bonaerense interpretando Mi Bandera.

Además, se reconoció a personalidades destacadas de la zona, se realizó el corte de la torta aniversario y hubo una exposición de autos y motos antiguas, una feria de emprendedores y shows musicales a cargo de Vuelve el tango, Nina Ventre, Lonjas 932, Esperando el norte, Cuatro rumbos y Callejón C.